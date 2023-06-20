Джонсону відмовили у спецдоступі до парламенту Британії Туристичний підводний човен для екскурсій на затонулий «Титанік» зник в Атлантичному океані » ЗСУ знищилb за добу гелікоптер1010 російських окупантів Від початку повномасштабної війни РФ втратила на війні в України понад 221,4 тис. окупантів, 3997 танків, 306 гелікоптерів і 3393 безпілотники Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. З 24 лютого 2022 року до 20 червня 2023 року Росія втратила: особового складу ‒ близько 221 460 (+1010) осіб,

танків ‒ 3997 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 7750 (+15) од,

артилерійських систем – 3888 (+23) од,

РСЗВ – 614 (+4) од,

засоби ППО ‒ 372 (+2) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 306 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3393 (+10),

крилаті ракети ‒ 1214 (+3),

кораблі / катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6645 (+32) од,

спеціальна техніка ‒ 531 (+5). Остаточні дані уточнюються.