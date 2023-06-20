Украина ведет переговоры с западными компаниями по производству оружия в Украине

Украина ведет переговоры с западными производителями по увеличению производства вооружений, включая беспилотников, и может подписать контракты в ближайшие месяцы.

Об этом заявил в интервью агентству Reuters замминистра стратегических отраслей промышленности Украины Сергей Боев.

Боев заявил, что Киев ведет переговоры с производителями из Германии, Италии, Франции и Восточной Европы по производству ими оружия в Украине.

«Мы ведем с ними очень детальные переговоры. И мы уверены, что в ближайшие несколько месяцев у нас будут подписаны контрактные соглашения», — сказал Боев на Парижском авиасалоне.

Поощряя иностранные оборонные фирмы производить оружие в Украине, Киев мог бы более эффективно удовлетворять свои потребности, а также развивать свою оборонную промышленность, чтобы ориентироваться на глобальных клиентов в то время, когда он стремится создать рабочие места для украинцев.

«Для сдерживания агрессии в будущем потребуется сильная оборонная промышленность Украины, сильные украинские вооруженные силы. Вот почему мы считаем, что международные партнеры должны приходить в Украину, налаживать производство и делать Украину частью системы безопасности свободного мира», — сказал Боев.

Турецкая оборонная компания Baykar заявила в конце прошлого года, что планирует завершить строительство завода в Украине через два года. Baykar объявила о планах строительства завода незадолго до вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

Дроны широко использовались как Киевом, так и Москвой, во время войны. Киев заявляет, что расширяет свою программу беспилотных летательных аппаратов как для разведки, так и для атаки враждебных целей на растущем расстоянии.

Турция, Норвегия и США входят в страны, которые снабжают Украину беспилотниками, но по мере усиления войны их нужно больше.

Переговоры о производстве дронов могут занять больше времени, но Боев сказал, что производство в Украине может стать эффективным способом извлечь выгоду из существующего опыта страны в области беспилотников и создать рабочие места в западной и центральной Украине.

Высокопоставленный анонимный источник в европейской оборонной промышленности сказал, что европейские правила и стандарты, касающиеся испытаний беспилотников, могут усложнить получение компаниями согласия на производство и испытание беспилотников в Украине.

Но Боев надеется, что страна сможет привлечь иностранных дронов и сказал, что правительство Украины может предложить существенную поддержку.

«Мы думаем, что дело просто в том, чтобы что-то сделать», – сказал он.

На парижском авиасалоне в понедельник Боев разговаривал, в частности, с производителями дронов от крупных международных оборонных фирм до мелких поставщиков. Он отказался сообщить, с какими компаниями встречался.

«Мы обсуждаем разные уровни сотрудничества. И некоторые компании говорят, что готовы прийти и инвестировать и производить беспилотники», — сказал он.