Українські сили провели успішні контрнаступальні дії на трьох ділянках фронту

Згідно за звітом Інституту вивчення війни, українські війська 19 червня успішно провели контрнаступальні операції на трьох різних ділянках фронту. Зокрема, за повідомленням російського «воєнкора», українські війська продовжили атаки на північний захід, північний схід і південний захід від Бахмута. Було зафіксовано просування вперед поблизу Краснополівки, що знаходиться близько 12 км на північний схід від Бахмута.

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, додатково повідомила, що на Запорізькому напрямку українські війська вдалося просунутися на 7 км та звільнити 113 квадратних кілометрів території, включаючи 8 населених пунктів на заході Донецької і Запорізької областей.

За повідомленнями російських «воєнкорів», українські війська також атакували на південь від Великої Новосілки на заході Донецької області. Геолокаційні знімки, опубліковані 19 червня, підтверджують звільнення П’ятихаток, розташованих приблизно за 25 км на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області.

Також повідомлялося, що протягом дня 19 червня тривали бої на південь і південний захід від Оріхова.