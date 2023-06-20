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У Повітряних силах пояснили, чому «шахеди» долітають до Львова

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі «Радіо Свобода», передає «Еспресо.Захід«.

«Сьогодні ППО розміщене там, де це найбільш потрібно, захищаючи великі міста, інфраструктурні об’єкти, об’єкти атомної енергетики і лінію фронту. Не вистачає банально засобів ППО, і це ще м’яко кажучи, для того щоб покрити таку державу як Україна ковпаком, як це зробила держава Ізраїль», — пояснив Ігнат, відповідаючи на питання журналістки про те, чому «шахеди» долетіли аж до Львова.

Він також додав, що мобільним вогневим групам складно вночі стрілецькою зброєю з невеликим радіусом збити «шахеди», які до того ж летять по руслах річок, використовуючи різні маршрути. А старі винищувачі, які є на озброєнні України, не дуже ефективні.

20 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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