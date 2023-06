Окупанти замінували ЗАЕС Biden is ready to fete India’s leader, looking past Modi’s human rights record and ties to Russia » Шольц призвал Пекин использовать свое влияние на Москву Олаф Шольц, канцлер Германии, призвал Китай использовать свое политическое влияние на Россию с целью окончания конфликта, развязанного Кремлем против Украины. Это обсуждалось на германо-китайском форуме, который состоялся в Берлине во время визита премьер-министра Китая Ли Цяна. Шольц отметил, что находимся в сложное геополитическое время, включая международные торговые и экономические связи. Он обсуждал возможность использования китайским правительством своего влияния на Россию для прекращения агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины. Кроме того, канцлер Германии подчеркнул значимость решения глобальных проблем окружающей среды. Он заявил, что достижение международных климатических целей станет более реальным справедливой конкуренцией и свободным доступом на китайский рынок. Шольц подчеркнул, что странам мира будет легче достигать своих климатических целей, если будет существовать честная конкуренция, открытый доступ на рынок и равные условия. Он также поддержал идею обмена технологиями между странами без нарушения авторских прав с целью ускорения прогресса в области решения климатических проблем.