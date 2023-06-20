Дания утвердила пакет военной помощи Украине до 2028 года » Перевага на боці українців, але буде нелегко — американські військові експерти про контрнаступ Стратегія, яку обрали українці — працює, але росіяни все ще можуть повернути ініціативу у війні. Про це попереджають американські військові експерти. Голос Америки розпитав аналітиків про те, яка стратегія буде найбільш ефективною для ЗСУ, чи вдастся порушити сухопутний коридор між Росією та Кримом, який пролягає через окуповані території, у чому перевага української армії над російською, та яку ціну доведеться заплатити Україні у цьому контрнаступі. Шлях ЗСУ до перемоги Київ продовжує здійснювати точкові удари на південному та східному напрямках уздовж 1500-кілометрового фронту і в тилу російських військ. Саме таке поступове просування на різних ділянках фронту — найвигідніша тактика для ЗСУ, вважають експерти. Українці проводять розвідку боєм — намагаються знайти слабкі місця в обороні Росії і використати їх, пояснює Голосу Америки генерал-лейтенант США у відставці Стівен Твітті. “У мене є багато років воєнного досвіду і це те, що б робив я. Не варто атакувати сильні оборонні точки росіян — це коштує життів та обладнання. Треба знаходити слабкі місця та використовувати їх на власну користь”, — каже Твітті. На думку президента Фонду Джеймстаун Ґлена Говарда, українці вже вдало провели формувальні операції, щоб змусити росіян перемістити сили, вивести війська з Донбасу та зміцнити кордон біля Білгорода. “Українські військові заплутують росіян і ті не знають, де і що станеться. Це ключовий елемент військової стратегії за Сунь-цзи — ви не хочете, щоб ворог був там, де ви реально збираєтесь атакувати”, — пояснює Говард. Професор Військового коледжу армії США Роберт Гамільтон вважає, що на початкових етапах контрнаступу ЗСУ керуються тактикою концентрації на ворогові — тобто роззосереджують удари та бʼють по слабких місцях росіян, навіть якщо ці цілі не є стратегічно важливими для українців. І хоча експерти передбачали, що українці просуватимуться на Мелітополь і Маріуполь, вони вдаряють північніше та східніше від цих міст, щоб знищити якомога більше російських військ та заплутати їх. “Водночас, це може бути відволікаючим маневром, щоб змусити росіян перемістити сили на північ і схід для захисту від цих ударів. Справжній наступ все ще може бути на південному напрямку”, — каже Гамільтон. Ворота до Криму Аналітики передбачають, що Україна атакуватиме саме південний схід, намагаючись розділити російські війська на сході від російських військ на Кримському півострові. Минулого року Росії вдалося захопити південно-східне узбережжя України та утворити “сухопутний коридор”, що веде з Росії до Криму. Експерти погоджуються — якщо ЗСУ вдасться відрізати коридор — це стане значним здобутком і перевагою для України на цьому етапі війни, а також відкриє шлях до повернення Криму. “Переламавши коридор, українці зламають плани Путіна”, — наголошує Стівен Твітті. Він вважає, що це — шлях до звільнення решти територій, який дозволить просунутися вглиб до південних і східних кордонів країни, знищити здатність росіян переходити до Криму та остаточно викинути їх з України. Водночас, саме цього від українців очікують і росіяни, і з досвіду попередніх контрнаступальних операцій, українська сторона ніколи не робила те, чого від неї очікували, нагадують експерти. Інші цілі для України Серед інших можливих цілей ЗСУ Ґлен Говард називає Запорізьку АЕС, яка з 4 березня 2022 року перебуває під окупацією російських військових. Атомна станція в Енергодарі є критично важливою ціллю для українців не лише з точки зору звільнення територій, а й для повернення контролю над потенційно небезпечним обʼєктом. Через постійні обстріли регіону, ЗАЕС неодноразово переходила в аварійний режим забезпечення живлення генераторами, персонал станції повідомляє українську сторону про неналежне дотримання норм безпеки, а через підрив Каховської ГЕС могла зникнути вода для охолодження найбільшої атомної станції в Європі. Крім цього, зауважують експерти, показово, як змінилося ставлення партнерів до потенційних атак українців всередині Росії. Особливо, наголошує Говард, це стосується США. За словами аналітика, Сполучені Штати від початку холодної війни дотримувалися стратегії стримування і уникали можливого загострення. Але Україна це змінила. “Люди поступово усвідомлюють, що третя світова війна не почнеться від того, що Україні дають більше зброї. Ця історична пам’ять змінюється. Адміністрація Байдена справді розуміє, що Україна має законне право захищатися, і іноді це означає атакувати Москву безпілотниками. І що далі, то більше вони це розуміють, адаптуються і бачать, що погрози Росії ядерною зброєю нічого не варті”, — говорить Говард. Так вважає і Роберт Гамільтон. Він впевнений, поступово партнери прийдуть до усвідомлення і прийняття того, що Україна може використовувати західну зброю, щоб завдати шкоди російським силам усередині Росії. “Неможливо вести лише оборонну війну у межах своїх кордонів. Якщо у вас є можливості завдати удару по країні, яка напала на вас, ви повинні використовувати їх у розумних межах”, — зазначає Гамільтон. Утримати звільнені території Однак, застерігають експерти, одна справа звільнити території, але інша — утримати їх. Важливо консолідувати успіхи, перш ніж переходити до відвоювання нових територій. Якщо цього не робити, а лише просуватися вперед, росіяни можуть повертатися і знову захоплювати цю місцевість. Попередній досвід контрнаступальних операцій на Київщині, у Херсоні та Харкові показав, що українці розуміють це та вміють утримувати звільнені міста, вважає Твітті. “Якщо українцям вдасться зберігати динаміку, бути зосередженими, утримувати те, що вже вдалося відвоювати і берегти обладнання, яке надав Захід — тоді вони досягнуть успіху”, — каже Твітті. “Українці продемонстрували, вправність на полі бою вже тричі, і я вірю що їм це вдасться і цього разу”. Що ще очікувати від росіян Крім цього, експерти попереджають, що ЗСУ треба бути обачними до того, що ще можуть зробити росіяни. Наприклад, підрив Каховської ГЕС не лише спричинив гуманітарну та екологічну катастрофу, а й ускладнив просування України на південному напрямку. “Не можна недооцінювати ворога. Це шахівниця. І Путін зробив хід своїм конем і підірвав дамбу. Ми не знаємо, що ще він може зробити. Підрив дамби в Новій Каховці продемонстрував, що у Путіна ще є варіанти, і він може повернути собі ініціативу”, — вважає Говард. Серед можливих варіантів він називає повторний наступ росіян на Харківщині, щоб посилити тиск на Україну і змусити ЗСУ перекинути сили туди. Однак, вважає Говард, ймовірно саме для протидії цьому сценарію відбувалися активні атаки на Білгород. Такі припущення підтверджує й генерал-лейтенант Твітті. За його словами, українцям треба бути готовими до того, що ще можуть зробити росіяни, якщо програватимуть на полі бою. Серед таких ризиків, Твітті називає застосування тактичної ядерної зброї. Також експерт не відкидає застосування хімічної або біологічної зброї, які росіяни використовували у Сирії, використання стратегічних ядерних боєприпасів, а також поповнення російської армії завдяки новій хвилі мобілізації. Крім цього, говорить експерт, не можна нехтувати тим, що росіяни можуть знов атакувати Харківську область або наступати з Криму. Кількість проти якості І хоча російська армія кількісно перевищує українську, ЗСУ мають інтелектуальну перевагу на полі бою, вважає Роберт Гамільтон. За його словами, українці працюють невеликими мобільними тактичними групами, які мають молодих ініціативних лідерів, які за рік повномасштабного вторгнення навчилися воювати за сучасним західним зразком. “Українці приймають рішення швидше, ніж росіяни, тому що російський стиль командування — дуже ієрархічний, а за виявлення ініціативи в Росії традиційно карають. Тому українцям досить легко реагувати і адаптуватися до дій російських військових. Росіяни не можуть дотримуватися такої стратегії», — каже Гамільтон. Генерал Міллі назвав цей метод “дисциплінованою непокорою”. Так, молодші за рангом військові мають розуміти наміри командування, знати ситуацію, і вживати заходів, які, на їхню думку, хочуть від них командири, не питаючи дозволу. Про перевагу українських військових порівняно з російськими, говорить і Твітті. Він вважає, що війна Росії проти України не лише показала небоєздатність російської армії, а й стала наочним прикладом протистояння кількості та якості. “За останній рік ми побачили, що більше не завжди означає краще. Росіяни продемонстрували, що вони не дуже компетентна військова сила, вони не розуміють маневреної війни”, — каже Твітті. Водночас, наголошує генерал, українці вже досить давно проходять західну підготовку і продемонстрували волю до боротьби та захисту своєї Батьківщини. Крім цього, перевагу українській стороні надає й те, що російські військові виснажені, вважає Ґлен Говард. “Вони втомилися. Захищаючи Бахмут, російські військові виснажилися та зазнали великих втрат. Тому можливо, стратегія генерала Сирського щодо продовження оборони Бахмута була виграшною”, — міркує аналітик. Нелегкий контрнаступ І хоча на цьому етапі війни в українців є необхідне обладнання та кваліфіковані військові, щоб здійснити успішний контрнаступ, експерти застерігають, що боротьба не буде легкою і може дістатись дорогою ціною. Стівен Твітті припускає, що війна не закінчиться цього року, адже українській армії ще потрібно зробити дуже багато, щоб досягти цілей, які поставив президент Зеленський, аби вигнати росіян до кордонів 1991 року. “Це буде затяжна війна, яка триватиме роки, а не місяці,” — зазначив він. З цією думкою погоджується і Роберт Гамільтон. Він впевнений, що навіть, якщо росіяни зазнають поразки на полі бою, вони продовжуватимуть цю війну іншими способами, доки не вирішать, що отримають кращі умови шляхом переговорів, аніж військовим шляхом. Крім цього, Роберт Гамільтон застерігає, що небезпечними є очікування Заходу щодо результатів контрнаступу. Адже, якщо очікування не вдасться виправдати, це може вплинути на майбутню підтримку партнерів. “Ми не повинні бути надто оптимістичними щодо того, якого успіху ми очікуємо від України цього року. Українці мають ефективно використовувати можливості, надані західними партнерами, бути винахідливими та творчими і заплутувати росіян. Треба задіяти усі сприятливі чинники: використовувати артилерію непрямого вогню, будувати захисні загорожі, мати інженерів, які можуть розчищати перешкоди та будувати переправи, розвідників, матеріально-технічне забезпечення, тощо. І якщо українці зможуть це зробити, краще, ніж росіяни, тоді я думаю, що вони зможуть провести серйозну гру”, — підсумовує експерт. Найбільшою силою України в протистоянні Росії є люди, додає Твітті, які не зламалися під щоденними обстрілами і продовжують віддано підтримувати свою армію. “Я дуже хочу зняти капелюха перед українським народом. Путін думав, що якщо він зможе зламати волю українського народу, то він зможе перемогти Україну. Тому я хочу подякувати цим людям за їхню рішучість, волю та мужність обстоювати свою країну та свій спосіб життя”, — каже експерт.