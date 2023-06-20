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Печать логотипов на термокружках в Украине

Термокружка FLASKO 550 мл
Отличный подарок на любой практически случай, это уникальная термокружка с напечатанным на ней изображением или логотипом. Такой подарок применим как друзьям, так и в офис. Заказывая печать логотипа на термокружках вы получаете отличную имиджевую рекламу, которая хорошо запоминается. Такая печать долговечна и эффектна, а варианты печати могут быть разнообразные. Убедитесь сами, просто заказав на printerio.com.ua самые разнообразные варианты печати на термокружках, включая логотипы либо другие изображения.

Как это работает

Термокружка — это вид кружки или стакана, обычно изготовленного из нержавеющей стали или пластика, который предназначен для хранения и поддержания температуры напитка. Она имеет изолирующие свойства, которые позволяют сохранять напиток горячим или холодным в течение продолжительного времени.

Печать на термокружках обычно осуществляется с помощью специальных технологий, таких как термосублимационная печать или гравировка. В случае термосублимационной печати, специальные чернила наносятся на специальную пленку, которая затем накладывается на поверхность кружки. Под воздействием тепла и давления, чернила переходят из твердого состояния в газообразное (без промежуточного жидкого состояния) и проникают в поверхность кружки, образуя яркое и долговечное изображение.

Гравировка на термокружках может осуществляться с использованием лазерных технологий. Лазерный луч точечно удаляет верхний слой материала, создавая глубокое вырезанное изображение или текст. Гравировка обычно создает более прочный и элегантный эффект, поскольку не склонна к выцветанию или стиранию.

В обоих случаях печать на термокружке может быть настраиваемой и варьироваться от простых логотипов или текста до полноцветных изображений или фотографий.

Логотип на кружке, это хорошее рекламное преимущество

Реклама логотипов на кружках имеет несколько преимуществ, которые делают ее популярным и эффективным средством продвижения:

  1. Отличная видимость и узнаваемость: Кружки используются ежедневно множеством людей в различных местах, включая дом, офис, учебные заведения и общественные места. Логотипы, напечатанные на кружках, обеспечивают широкую видимость и повышают узнаваемость бренда или компании.
  2. Долговечность: Термокружки обычно служат долгое время, что означает, что ваш логотип будет находиться перед глазами людей на протяжении продолжительного времени. Это позволяет создать более глубокое впечатление и повысить запоминаемость бренда.
  3. Практичность: Кружки являются полезными и функциональными предметами, которые многие люди используют каждый день. Ваша реклама будет сопровождать людей в их рутине, создавая положительное впечатление и ассоциации с вашей компанией.
  4. Мобильность: Кружки могут быть легко перенесены и использованы в различных местах, включая рабочие столы, автомобили, поездки и путешествия. Это расширяет охват вашей рекламы, позволяя вашему логотипу быть присутствующим в различных ситуациях и контекстах.
  5. Эффективность взаимодействия: Кружки, украшенные логотипами, могут вызывать любопытство и способствовать началу разговора. Это может быть хорошей отправной точкой для установления связей, обмена контактами и создания более глубоких деловых отношений.
  6. Низкая стоимость контакта: Реклама на кружках обычно имеет низкий стоимостной контакт, особенно в сравнении с другими формами рекламы, такими как телевидение, радио или печатные издания. При небольшом бюджете вы можете достичь широкой аудитории и получить долгосрочный эффект.
20 июня, 2023 | Category: Новости

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