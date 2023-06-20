Окупанти замінували ЗАЕС

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов допускає, що загроза підриву чи аварії на Запорізькій атомній електростанції існує, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач — Буданов в ефірі телемарафону

«На жаль, станом на зараз насправді певна загроза (підриву чи аварії – ред.) існує. Певна. Тому що Запорізька атомна електростанція як знаходилась, так і знаходиться під тимчасовим контролем окупаційних військ».

За його словами, по-перше, знищивши греблю Каховської ГЕС, росіяни зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів, які працюють на Запорізькій атомній електростанції.

І, по-друге, за час, який Запорізька АЕС знаходиться в руках окупантів, вона була додатково замінована зокрема, був замінований охолоджувач.

«Якщо вони виведуть його (охолоджувач – ред.) з ладу шляхом підриву, велика вірогідність того, що будуть значні проблеми», — зазначив Буданов.