Дания утвердила пакет военной помощи Украине до 2028 года

Дания утвердила очередной пакет военной помощи Украине на сумму 2,95 млрд евро на 2023-2028 годы.

Дания утвердила очередной пакет военной помощи Украине на сумму 2,95 млрд евро на 2023-2028 годы.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

“Отличные новости из Копенгагена: парламент Дании одобрил очередной пакет военной помощи Украине на 2,95 млрд евро на 2023-2028 годы. Спасибо моим дорогим друзьям Мортену Бодскову, Трольсу Лунду Пульсену и народу Дании», — говорится в сообщении Резникова.

Глава украинского оборонного ведомства добавил, что каждое рычание «Леопарда» и залп «Цезаря» — это салют в их честь.

“Каждое рычание “Леопарда” и залп “Цезаря” – это салют в вашу честь. А ваше участие в “коалиции птиц” придаст этому оркестру звуки с неба, к которым мы стремимся”, — написал Алексей Резников.