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Дания утвердила пакет военной помощи Украине до 2028 года

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

“Отличные новости из Копенгагена: парламент Дании одобрил очередной пакет военной помощи Украине на 2,95 млрд евро на 2023-2028 годы. Спасибо моим дорогим друзьям Мортену Бодскову, Трольсу Лунду Пульсену и народу Дании», — говорится в сообщении Резникова.

Глава украинского оборонного ведомства добавил, что каждое рычание «Леопарда» и залп «Цезаря» — это салют в их честь.

“Каждое рычание “Леопарда” и залп “Цезаря” – это салют в вашу честь. А ваше участие в “коалиции птиц” придаст этому оркестру звуки с неба, к которым мы стремимся”, — написал Алексей Резников.

20 июня, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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