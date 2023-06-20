Буданов розповів подробиці про підрив росіянами Каховської ГЕС

Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки України, повідомив, що за півгодини до зруйнування Каховської ГЕС, було отримано радіозв’язком команду російським військовим покинути територію станції.

Згідно з Будановим: «Ця штучна техногенна катастрофа є результатом терористичного акту та екоциду, який був свідомо здійснений Російською федерацією. Усі слухи та чутки про інші можливі причини не відповідають дійсності.

Існує багато доказів, що прямо свідчать про те, як все це сталося. Найцікавіше, що за півгодини до прориву (до зруйнування — прим. ред.), через радіозв’язок надійшла команда до підрозділу, що перебував на Каховській ГЕС, дуже швидко зібратися і залишити цю територію. Також в той самий час була присутня спеціальна група. І після цього сталося те, що сталося.

Цікавим фактом є те, що всі російські окупаційні військові підрозділи, які перебували поблизу, фактично не знали про цю акцію. І ця подія їх здивувала».

Перед цим інцидентом:

У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинний зал і греблю. Станцію неможливо відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці Запорізької атомної електростанції.