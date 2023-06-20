Байден: Загроза застосування Путіним ядерної зброї стає реальною

Президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування президентом Росії Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї є «реальною».

Як пише «Європейська правда», про це він сказав групі донорів у Каліфорнії, повідомляє Reuters.

Американський президент наголосив, що його турбує можливе застосування Путіним ядерної зброї.

«Коли я виступав тут близько двох років тому і говорив, що мене турбує пересихання річки Колорадо, всі дивилися на мене, як на божевільного. Вони дивилися на мене так само як і тоді, коли я сказав, що мене турбує використання Путіним тактичної ядерної зброї. Це реально», – сказав Байден.

У суботу Байден назвав заяви Путіна про розміщення перших одиниць тактичної ядерної зброї на території Білорусі «абсолютно безвідповідальними».