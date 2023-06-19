ЗСУ звільнили П’ятихатки на Запоріжжі та просунулися до 7 км на Таврійському напрямку

Підтверджено, що Міністерство оборони України офіційно заявило про звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області українськими військовими. Загони, що діють на таврійському напрямку, просунулися на відстань 7 кілометрів.

Цю інформацію надала Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України. Вона повідомила, що за два тижні наступальних операцій на Бердянському та Мелітопольському напрямках підрозділи Оперативно-стратегічного командування «Таврія» звільнили 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П’ятихатки.

Маляр наголосила, що загони на таврійському напрямку загалом просунулися на 7 кілометрів у глибину ворожої території. Площа, яка була звільнена на півдні, становить 113 квадратних кілометрів.

За словами заступниці міністра оборони, минулого тижня на півдні відбувалися наступальні дії по кількох напрямках. Протягом тижня підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони на таврійському напрямку виконали 10125 вогневих завдань.