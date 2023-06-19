ЗСУ знищили значну кількість боєприпасів

Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, повідомив, що 18 червня в окупованому смт Рикове Генічеського району сталися сильні вибухи, під час яких ворожі боєкомплекти вибухали протягом тривалого часу. Він розповів про це під час інтерв’ю на каналі Еспресо.

«Ми поки що дотримуємося інформаційної тиші стосовно успіхів Збройних Сил України на лівобережжі Херсонщини. Однак стосовно смт Рикове Генічеського району можна сказати, що там був зруйнований значний логістичний центр противника, Збройні Сили України влучили у склади боєприпасів. Це саме ті боєприпаси, які використовувалися окупаційними військами для обстрілу наших громад на правобережжі Херсонщини. Відповідно, у наших противників там настрій не дуже хороший, вони закрили населені пункти поруч з ураженою територією Збройних Сил України і проводять фільтраційні заходи, шукають людей, які можуть наводити на наші війська. Вибухи були дуже потужні, детонація боєкомплекту тривала довгий час і її можна було почути у сусідніх населених пунктах. Збройні Сили України справді вразливо продемонстрували свою ефективність», — розповів Юрій Соболевський.

Він також зазначив, що інформація про постраждалих цивільних осіб внаслідок вибухів у Риковому ще уточнюється