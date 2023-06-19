ЗСУ можуть зробити паузу у контрнаступі: ISW

Відповідно до звіту Інституту вивчення війни (ISW), експерти стверджують, що українська армія може тимчасово припинити контрнаступальні операції на чотирьох напрямках фронту. Аналітики ISW вважають, що це може бути зумовлено необхідністю перегляду тактики майбутніх військових дій.

Це припущення підкріплене відомостями про заяви полковника Марго Гросберга, начальника естонської військової розвідки, а також публікацією газети Wall Street Journal від 17 червня, де також згадувалося про призупинення українських атак останніми днями. Зазначається, що українське командування переглядає свою тактику майбутніх бойових дій.

Аналітики ISW вказують, що більша частина наявних сил української армії ще не була направлена на контрнаступ і основні боєздатні підрозділи не були повністю задіяні.

ISW наголошує, що паузи в операціях є звичайним явищем під час великих наступальних дій і що ця пауза не означає кінця українського контрнаступу. Звіт також вказує, що 18 червня українські війська продовжували контрнаступальні дії на принаймні чотирьох ділянках фронту і здобули певні територіальні успіхи.