Зеленский: ни одна система «Пэтриот» в Украине не была уничтожена

Российским военным до сих пор не удалось уничтожить ни одну противовоздушную систему «Пэтриот» на территории Украины. Об этом заявил вечером в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский.

«Кто бы там в России не рассказывал, якобы наши «Пэтриоты» уничтожены, все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты. И сбивают максимально эффективно. Ни одного «Пэтриота» не уничтожено!» — заявил украинский президент в видеообращении.

Президент России Владимир Путин 16 июня заявил, что Россия якобы уничтожила под Киевом 5 комплексов «Пэтриот», а также может уничтожить любое здание в центре Киева — но по ряду причин этого не делает. В этот же день по Киеву и Киевской области был нанесён ракетный удар — украинские военные заявили, что сбили, помимо прочего, шесть гиперзвуковых ракет «Кинжал». Минобороны России заявило, что в результате удара был уничтожен некий «центр принятия решений», но подробностей не привело. Украинские источники не сообщали о поражении какого-либо важного объекта.

Ранее Минобороны России дважды заявляло об уничтожении комплексов «Пэтриот» в Киеве с помощью ракет «Кинжал». Откуда Путин взял информацию о пяти комплексах (о поставках такого их количества в Украину даже не сообщалось), не ясно. Воздушные силы Украины, однако, отвергли и утверждения об уничтожении хотя бы одного «Пэтриота».

В США, стране-производителе «Пэтриотов», признали, что один из комплексов, вероятно, был повреждён в результате ракетной атаки 16 мая. Впоследствии, однако, в Белом Доме заявили, что он уже отремонтирован.