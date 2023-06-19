Intel планирует построить новый завод микросхем в Израиле за рекордные $25 млрд США і Китай розповіли про результати перемовин топ-дипломатів » Захисники за добу знищили 630 окупантів Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу оборонці ліквідували ворожий гелікоптер, 18 артсистем, 12 БПЛА та 6 бойових броньованих машин. Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно склали: особового складу − близько 220 450 (+630) осіб ліквідовано,

танків − 3 989 (+5) од,

бойових броньованих машин − 7 735 (+6) од,

артилерійських систем − 3 865 (+18) од,

РСЗВ − 610 (+0) од,

засобів ППО − 370 (+6) од,

літаків − 314 (+0) од,

гелікоптерів − 305 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 383 (+12) од,

крилатих ракет − 1 211 (+0) од,

кораблів/катерів − 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 6 613 (+42) од,

спеціальної техніки − 526 (+4) од.