Виробник F-16 підтримав ідею про передачу винищувачів Україні

Глава американської компанії Lockheed Martin, одного з лідерів оборонної промисловості США, заявив, що виробник винищувачів F-16 готовий допомогти українським пілотам у навчанні та обслуговуванні, якщо країни НАТО погодяться відправити ці літаки на допомогу країні, яка зазнала російської агресії.

Головний операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон сказав про це в інтерв’ю британській газеті Financial Times, опублікованому в понеділок.

«Ми готові не тільки заповнити потреби в нових F-16, але й надати будь-які модифікації F-16, а також навчання, обладнання та системи», — сказав Сент-Джон.

Він наголосив, що рішення може бути ухвалене лише внаслідок переговорів між Україною, США та іншими західними союзниками. Lockheed Martin, найбільший підрядник Пентагону з продажу продукції оборонного призначення, не бере прямої участі у цих переговорах.

Київ просить Захід про передачу сучасних літаків четвертого покоління, щоб зміцнити свою протиповітряну оборону від російських атак. Країни НАТО все ще продовжують вести переговори щодо того, чи можна постачати літаки Україні.

Американська влада, яка контролює реекспорт військових літаків або їх передачу третім країнам, минулого місяця підтримала цю ідею. Деякі союзники, як і раніше, побоюються, що постачання літаків може призвести до ескалації конфлікту з Росією.

В інтерв’ю FT Сент-Джон зазначив, що українські військові продемонстрували «неймовірну здатність до навчання».

Озброєння Lockheed, в тому числі керована реактивна система залпового вогню GMLRS і ракети «Джавелін», допомогло ЗСУ у посиленні своїх позицій на полі бою.

Українці, за словами Сент-Джона, «дуже швидко освоїли використання цих систем та користуються ними з великою ефективністю, тому я абсолютно впевнений, що українські пілоти освоїть F-16 і зможуть дуже ефективно літати на них у короткі терміни».

Хоча навчання та техпідтримка здійснюватимуться в будь-якій третій країні, Lockheed може у довгостроковій перспективі розглянути можливість створення бази в Україні або поряд із нею після закінчення конфлікту.