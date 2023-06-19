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В Україні нададуть англійській мові статусу міжнародної

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

“Готуємо проєкт закону, який, зокрема, закріпить англійську як мову міжнародного спілкування”, — сказав він.

Очільник уряду додав, що Кабмін нині напрацьовує рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішою для всіх охочих.

“Після перемоги ми розпочнемо масштабний проєкт з відновлення України. Очікуємо прихід низки іноземних компаній та інвесторів, які розвиватимуть тут свій бізнес і створюватимуть робочі місця. Англійська мова відкриває широкий доступ до знань, ринку праці, інформаційних і культурних продуктів, вищої заробітної плати. Ці переваги мають отримати й українці, що допоможе затвердженню України як регіонального лідера’, — зазначив Шмигаль.

19 июня, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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