Україна визволила з РФ 373 дитини, але кількість депортованих може сягати 300 тисяч В Минобороны Британии оценили потери обеих сторон с начала украинского контрнаступления » В Україні нададуть англійській мові статусу міжнародної В Україні зросла потреба в людях зі знанням англійської мови, тому уряд працює над тим, щоб вона стала доступнішою для всіх охочих. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. “Готуємо проєкт закону, який, зокрема, закріпить англійську як мову міжнародного спілкування”, — сказав він. Очільник уряду додав, що Кабмін нині напрацьовує рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішою для всіх охочих. “Після перемоги ми розпочнемо масштабний проєкт з відновлення України. Очікуємо прихід низки іноземних компаній та інвесторів, які розвиватимуть тут свій бізнес і створюватимуть робочі місця. Англійська мова відкриває широкий доступ до знань, ринку праці, інформаційних і культурних продуктів, вищої заробітної плати. Ці переваги мають отримати й українці, що допоможе затвердженню України як регіонального лідера’, — зазначив Шмигаль.