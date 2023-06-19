В Швеции не исключают возможного нападения России

В докладе комитета по обороне шведского парламента говорится, что российская военная атака на Швецию не исключена, сообщила 18 июня шведская общественная телекомпания SVT.

Швеция пытается укрепить свою оборону и подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Среди стран членов НАТО, только Турция и Венгрия еще не ратифицировали заявку на вступление Швеции в альянс.

В докладе парламентского комитета Швеции, публикация которого ожидается 19 июня, говорится, что, хотя российские сухопутные войска связаны войной в Украине, не исключены военные нападения на Швецию с использованием других родов войск, сообщают журналисты SVT со ссылкой на источники, работавшие над докладом.

«Россия также еще больше снизила порог применения военной силы и демонстрирует высокую склонность к политическим и военным рискам. Способность России проводить операции с использованием военно-воздушных сил, военно-морских сил, оружия дальнего радиуса действия или ядерного оружия против Швеции остается неизменной», — сообщает SVT со ссылкой на доклад.

Председатель шведского парламентского комитета по обороне не ответил на просьбу о комментарии для агентства Reuters.

SVT сообщила, что в докладе изложена новая оборонная доктрина Швеции, основанная на членстве в НАТО, а не на прежней доктрине, которая опиралась на сотрудничество со странами Северной Европы и ЕС.

Как и большинство западных государств, Швеция сократила свои оборонные расходы после окончания «холодной войны», но в настоящее время увеличила расходы на оборону и намерена достичь необходимого уровня расходов на оборону, требуемого в НАТО в 2% ВВП в 2026 году.