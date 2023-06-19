В Одесі обмежили роботі нічних клубів

На території міста Одеси обмежили роботу нічних клубів та інших розважальних закладів період від 22:00 до 09:00.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Відповідне рішення 14 червня спільно ухвалили голова Одеської ОВА та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса».

Таке рішення пояснили високо загрозу для життя та здоров’я людей, спричинену збройною агресією РФ і забезпеченням громадської безпеки i порядку, збереження життя цивільних oсіб.

Так, в період з 22.00 до 09.00 на території міста Одеси: