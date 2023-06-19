В Минобороны Британии оценили потери обеих сторон с начала украинского контрнаступления

Согласно информации, предоставленной британскими военными, как сообщается в воскресенье, Россия и Украина претерпели значительные потери во время контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Целью контрнаступления является вытеснение российских войск с ранее оккупированных территорий.

Согласно аналитическому докладу британского министерства обороны, российские силы понесли наибольшие потери с марта этого года, когда происходили интенсивные бои в районе Бахмута. Британская разведка сообщает, что самые жестокие бои сосредоточены на юго-востоке Запорожской области, вокруг Бахмута и далее на запад в Донецкой области. В докладе отмечается, что Украина продолжает наступление в этих районах и достигла определенных успехов, однако российские силы довольно эффективно обороняются от наступления на юге Украины.

Министерство обороны Украины заявило в воскресенье утром, что за последние 24 часа Россия провела 43 авиаудара, четыре ракетных удара и 51 удар из реактивных систем залпового огня. По заявлению Генштаба, Россия продолжает активные действия на востоке Украины, усиливая атаки на Бахмут, Авдеевку, Марьинку и Лиман в Донецкой области, где произошло 26 боевых столкновений за день.

Согласно информации агентства «Рейтер» со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр, за последние две недели украинские силы освободили восемь населенных пунктов, включая село Пятихатки.

«В течение двух недель наступательных операций на направлениях Бердянск и Мелитополь украинскими вооруженными силами были освобождены восемь населенных пунктов», — написала Маляр в своем телеграм-канале. Она также уточнила, что кроме Пятихаток, ВСУ контролируют Новодаровку, Левадное, Сторожевое, Макаровку, Благодатное, Лобково и Нескучное.

Представитель оккупационной российской администрации Запорожской области, Владимир Рогов, подтвердил, что ВСУ смогли взять под контроль Пятихатки и закрепиться там.

Глава администрации Донецкой области, Павел Кириленко, сообщил, что за последние сутки два мирных жителя погибли, а трое получили ранения.

Украинские официальные лица заявили, что российские вооруженные силы также нанесли авиаудары по другим регионам востока и юга страны.

В результате российских атак в Херсонской области один мирный житель погиб, а четверо получили ранения, сообщил глава администрации области, Александр Прокудин. Руководитель Запорожской области, Юрий Малашко, также заявил, что в результате обстрелов пострадали 20 населенных пунктов, и один человек погиб.

Сергей Братчук, пресс-секретарь администрации Одесской области, сообщил, что украинские силы уничтожили «очень значительный» склад боеприпасов недалеко от оккупированного российскими войсками порта Геническ в Херсонской области.

Западные аналитики и военные предупреждают, что украинское контрнаступление с использованием современного оружия, поставляемого Западом, для вытеснения российских сил из оккупированных районов вдоль 1000-километровой линии фронта может занять значительное время.