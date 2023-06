В Минобороны Британии оценили потери обеих сторон с начала украинского контрнаступления Politics chat: Trump and Biden hit the campaign trail » Украина может выиграть войну, но потерять после этого свой шанс – The Times Что бы ни произошло на поле боя в ближайшие недели и месяцы, очевидно, что Россия не справилась со своими главными военными целями: обезглавить Украину и заставить ее стать геополитическим рабом. Но остается открытым вопрос, будут ли большие жертвы украинцев вознаграждены безопасностью, процветанием и свободой, к которым они стремятся, когда боевые действия прекратятся? Об этом рассуждает журналист Эдвард Лукас в статье для The Times . Здесь, по его мнению, есть две опасности. Одна из них – будущая российская агрессия. Что бы ни говорил и ни делал послевоенный Кремль, никто не сочтет любой мир постоянным. Однако Соединенные Штаты и Германия не хотят давать Украине полную гарантию безопасности, членство в НАТО. Саммит альянса в Вильнюсе в следующем месяце, скорее всего, принесет торжественные обещания, а не входной билет, отмечает издание. Обязательства, которые предлагает администрация Байдена, возможно по примеру оборонных связей Америки с Тайванем и Израилем, раздаются хорошо, но они могут быть подорваны сменой власти после следующих президентских выборов в США и отвлечением внимания со стороны Китая. Другой риск заключается в том, что послевоенное восстановление Украины погрязнет в коррупции. Страна борется со слабыми институтами и жадными чиновниками с 1991 года, достигая лишь спазматических и запоздалых успехов. Украинцы заплатили за это ужасную цену. Из примерно одинаковой отправной точки в 1990 году Польша к 2021-му стала почти втрое богаче Украины. Эстония, вероятно, наиболее эффективная страна, вышедшая из коммунистической катастрофы, примерно в пять раз увеличила свой доход на душу населения за тот же период. Частные инвесторы будут нуждаться в немалых гарантиях (и выгодных условиях, таких как субсидированное страхование), прежде чем они вложат деньги. Поэтому основной вклад придется на государственные и многосторонние институты. Поскольку международные доноры и кредиторы по политическим указаниям будут предоставлять огромные средства и делать это быстро, возможности для откатов и взяточничества будут огромными. АВТОР ФОТО,УНИАН Однако, как пишет издание, Украина начала выкапываться из болота еще до наступления России, а война повысила уровень общественного доверия. Политически влиятельные олигархи, тормозившие развитие страны, оказались на обочине. Агентство США по международному развитию высоко оценивает «революционные инструменты прозрачности», в частности, публичный реестр конечных владельцев бенефициарных компаний, прозрачную систему госзакупок, базу данных политически значимых лиц и систему декларирования активов. Украина создала специализированные антикоррупционные органы для расследования и судебного преследования наиболее влиятельных лиц, а также приступила к реструктуризации таких секторов, как здравоохранение. Но многое предстоит сделать, например, в судебной системе и в государственных энергетических компаниях. Патриотизм – великолепное противоядие от коррупции, но происходящее в мирное время – уже другое дело. «Настал наш черед есть», — такова была крылатая фраза в Южной Африке после падения апартеида. Нетрудно понять, почему ветераны освободительной борьбы считали, что они должны наслаждаться плодами победы. Но возникшие в итоге всепроницаемый клиентелизм и фаворитизм в дополнение к кумовскому капитализму предыдущего режима оказались роковыми для страны. В Украине может появиться такой же соблазн, как только начнется восстановление. Речь идет о колоссальных суммах: сотнях миллиардов в виде грантов и кредитов на восстановление инфраструктуры, промышленности и жилья. «План Маршалла для Украины» станет крупнейшим в мире проектом по реконструкции на фоне больших ожиданий в серьезно травмированной стране и при многостороннем политическом вмешательстве. В этой ситуации, отмечает The Times, должны быть поучительными уроки Ирака и Афганистана. Там западные подрядчики, часто с мощными связями, использовали систему умело и прибыльно, с результатами, часто незначительными, а иногда и вредными. Есть опасения, что Украина тоже может стать площадкой для «выяснения отношений» между крупными западными компаниями и украинскими чиновниками, которые будут заботиться о собственном послевоенном процветании, а не о всеобщем благе, пишет издание. Коррупция подпитывает скептицизм. Если окажется, что первоначальные средства, выделенные на реконструкцию, потраченные впустую или разворованные, доброжелательность уменьшится и на фронте безопасности. Времени мало, но решения ясны, отмечает автор статьи. Это – прозрачность всегда и всюду. Строить снизу вверх. Необходимо сосредоточиться на институтах, а не только на физической инфраструктуре. Нельзя позволить политически влиятельным компаниям обходить меры предосторожности. Важно помнить, что любая коррупция значительно ухудшается теми, кто поддерживает ее на Западе, резюмирует издание. bbc.com