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Украина может выиграть войну, но потерять после этого свой шанс – The Times

Выпускной в Харькове

Что бы ни произошло на поле боя в ближайшие недели и месяцы, очевидно, что Россия не справилась со своими главными военными целями: обезглавить Украину и заставить ее стать геополитическим рабом.

Но остается открытым вопрос, будут ли большие жертвы украинцев вознаграждены безопасностью, процветанием и свободой, к которым они стремятся, когда боевые действия прекратятся? Об этом рассуждает журналист Эдвард Лукас в статье для The Times .

Здесь, по его мнению, есть две опасности. Одна из них – будущая российская агрессия. Что бы ни говорил и ни делал послевоенный Кремль, никто не сочтет любой мир постоянным.

 

Однако Соединенные Штаты и Германия не хотят давать Украине полную гарантию безопасности, членство в НАТО. Саммит альянса в Вильнюсе в следующем месяце, скорее всего, принесет торжественные обещания, а не входной билет, отмечает издание.

Обязательства, которые предлагает администрация Байдена, возможно по примеру оборонных связей Америки с Тайванем и Израилем, раздаются хорошо, но они могут быть подорваны сменой власти после следующих президентских выборов в США и отвлечением внимания со стороны Китая.

Другой риск заключается в том, что послевоенное восстановление Украины погрязнет в коррупции. Страна борется со слабыми институтами и жадными чиновниками с 1991 года, достигая лишь спазматических и запоздалых успехов.

Украинцы заплатили за это ужасную цену. Из примерно одинаковой отправной точки в 1990 году Польша к 2021-му стала почти втрое богаче Украины. Эстония, вероятно, наиболее эффективная страна, вышедшая из коммунистической катастрофы, примерно в пять раз увеличила свой доход на душу населения за тот же период.

Частные инвесторы будут нуждаться в немалых гарантиях (и выгодных условиях, таких как субсидированное страхование), прежде чем они вложат деньги. Поэтому основной вклад придется на государственные и многосторонние институты.

Поскольку международные доноры и кредиторы по политическим указаниям будут предоставлять огромные средства и делать это быстро, возможности для откатов и взяточничества будут огромными.

деньги и карточка

АВТОР ФОТО,УНИАН

Однако, как пишет издание, Украина начала выкапываться из болота еще до наступления России, а война повысила уровень общественного доверия. Политически влиятельные олигархи, тормозившие развитие страны, оказались на обочине.

Агентство США по международному развитию высоко оценивает «революционные инструменты прозрачности», в частности, публичный реестр конечных владельцев бенефициарных компаний, прозрачную систему госзакупок, базу данных политически значимых лиц и систему декларирования активов. Украина создала специализированные антикоррупционные органы для расследования и судебного преследования наиболее влиятельных лиц, а также приступила к реструктуризации таких секторов, как здравоохранение. Но многое предстоит сделать, например, в судебной системе и в государственных энергетических компаниях.

Патриотизм – великолепное противоядие от коррупции, но происходящее в мирное время – уже другое дело.

«Настал наш черед есть», — такова была крылатая фраза в Южной Африке после падения апартеида. Нетрудно понять, почему ветераны освободительной борьбы считали, что они должны наслаждаться плодами победы. Но возникшие в итоге всепроницаемый клиентелизм и фаворитизм в дополнение к кумовскому капитализму предыдущего режима оказались роковыми для страны.

В Украине может появиться такой же соблазн, как только начнется восстановление.

Речь идет о колоссальных суммах: сотнях миллиардов в виде грантов и кредитов на восстановление инфраструктуры, промышленности и жилья. «План Маршалла для Украины» станет крупнейшим в мире проектом по реконструкции на фоне больших ожиданий в серьезно травмированной стране и при многостороннем политическом вмешательстве.

В этой ситуации, отмечает The Times, должны быть поучительными уроки Ирака и Афганистана. Там западные подрядчики, часто с мощными связями, использовали систему умело и прибыльно, с результатами, часто незначительными, а иногда и вредными.

Есть опасения, что Украина тоже может стать площадкой для «выяснения отношений» между крупными западными компаниями и украинскими чиновниками, которые будут заботиться о собственном послевоенном процветании, а не о всеобщем благе, пишет издание.

Коррупция подпитывает скептицизм. Если окажется, что первоначальные средства, выделенные на реконструкцию, потраченные впустую или разворованные, доброжелательность уменьшится и на фронте безопасности.

Времени мало, но решения ясны, отмечает автор статьи. Это – прозрачность всегда и всюду. Строить снизу вверх. Необходимо сосредоточиться на институтах, а не только на физической инфраструктуре. Нельзя позволить политически влиятельным компаниям обходить меры предосторожности. Важно помнить, что любая коррупция значительно ухудшается теми, кто поддерживает ее на Западе, резюмирует издание.

bbc.com

19 июня, 2023 | Category: Общество, Политика, Статьи, Экономика

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