Україна визволила з РФ 373 дитини, але кількість депортованих може сягати 300 тисяч

Україна повернула з Росії 373 дитини; є точна інформація про депортацію 19 499 дітей, однак їхня кількість може сягати 200-300 тисяч — радниця — уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук в інтерв’ю Інтерфакс-Україна

За її словами, станом на 19 червня в Україну з Росії вдалося повернути 373 дитини. При цьому Україна має точну інформацію про 19 499 депортованих дітей. Герасимчук зазначила, що їхня кількість може сягати 200-300 тисяч.

«За нашими ж підрахунками, може йтися про 200-300 тисяч дітей, яких вони могли використовувати. Чому ми не можемо назвати точну цифру? По-перше, території окуповані.

Точної інформації про те, що сталося з дітьми, немає. Тільки після деокупації населеного пункту ми можемо мати точні відомості — чи є там сім’я з тією чи іншою дитиною. Якщо ні, ми починаємо шукати.

… Ми шукаємо дитину і після того, як верифікація цієї інформації проходить через МВС, Нацполіцію, СБУ, Офіс Генерального прокурора. Після детальної перевірки відомості потрапляють до реєстру Національного інформаційного бюро.

Таким чином, що стосується 19499 дітей – є персональні дані по кожному, ми розуміємо, хто ці діти і звідки їх викрали. Однак це не означає, що ми знаємо, де ця дитина».