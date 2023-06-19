У Китаї заявили про катастрофу військового авторитету Росії



Російська армія, на озброєння якої Кремль витратив 20 трильйонів рублів за останні 10 років і яку позиціонував як «другу» за силою у світі, виявилася значно слабшою за очікування. Таку оцінку, як повідомляє The Wall Street Journal, дав Чжоу Бо, полковник Народно-визвольної армії КНР, який нещодавно вийшов у відставку.

«Військовий імідж і авторитет Росії впали», — заявив Чжоу, який зараз займає посаду старшого наукового співробітника Університету Цінхуа в Пекіні.

Замість переможного бліцкригу, на який розраховував Кремль, кинута на підкорення України армія була змушена спочатку відступити від Києва, потім здати Харківську область та Херсон, а на початок другого року вторгнення втратила більше половини захоплених у перші місяці територій. Втрати особового складу, включаючи вбитих та поранених, за західними оцінками, перевищили 200 тисяч осіб, у тому числі 100 тисяч за останні півроку.

На думку Чжоу, російські військові плани виявилися далекі від реальності. «Це перетворилося на війну, на яку вони не очікували», — сказав він, додавши, що ситуація для Росії «складна».

«Президент [Володимир] Путін не може дозволити собі програти війну. Інакше як він пояснить, навіщо загинули усі ці люди. Йому треба чимось виправдати все це», — каже Чжоу.

Але, незважаючи на проблеми, на його думку, ситуація для російських сил на фронті не безнадійна. У Путіна, як вважає Чжоу, як і раніше, більше живої сили і є загальнонаціональна підтримка, тоді як готовність Заходу постачати Київ озброєннями може виявитися не нескінченною. «Як західна підтримка продовжуватиметься, якщо війна затягнеться?» — запитує він.

Китайські військові уважно вивчають російський досвід в Україні з урахуванням амбіцій Сі Цзіньпіна з анексії Тайваню та історичної близькості військових доктрин двох країн, кажуть джерела The Wall Street Journal із високопоставлених західних чиновників.

Один із стратегічних уроків, який, ймовірно, здобув Пекін, полягає в тому, що Путін прирік себе на поразку, почавши вторгнення занадто малими силами, вказують чиновники: російський президент очікував негайної капітуляції, а отримав запеклий опір.

Це означає, що якщо Китай зважиться на військову операцію проти Тайваню, то почне її з масованого удару, що шокує, підготує куди великі сили і, можливо, задіяє ядерні загрози, вважають джерела WSJ.

За словами Чжоу, китайські військові здобули уроки з російських невдач в Україні. На тактичному рівні вони полягають у тому, що НВАК потрібно підвищувати рівень та безпеку комунікацій, мати більше високоточних ракет та дронів. Втім, ці види зброї Пекін вже має в своєму розпорядженні в кількостях, що значно перевищують ті, що є в РФ, зазначає WSJ.