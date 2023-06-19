У Бельгії вимагають відставки глави МЗС через візи для представників Ірану та РФ

Міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб зіткнулася із закликами до відставки після того, як дозволила видати візи делегаціям з іранських та російських міст для участі у з’їзді мерів у Брюсселі.

Про це повідомило агентство Reuters, пише «Європейська правда».

Лябіб перебуває під пильною увагою через те, що вона схвалила запити на візи для громадян Росії та Ірану – двох країн, які перебувають під міжнародними санкціями.

Це відбулося лише через три тижні після звільнення з іранської в’язниці бельгійського працівника неурядової організації Олів’є Вандекастеле.

42-річний Вандекастеле був заарештований під час візиту до Ірану в лютому 2022 року і засуджений у січні до 40 років ув’язнення та 74 ударів батогом за звинуваченнями, зокрема, у шпигунстві. Минулого місяця його звільнили в результаті обміну ув’язненими.

На «Брюссельському урбаністичному саміті», який відбувся минулого тижня, зібралися мери понад 300 міст, включаючи Брюссель, Боготу, Київ і Тегеран, а також члени Європейської комісії та Європейського парламенту.