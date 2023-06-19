США і Китай розповіли про результати перемовин топ-дипломатів

США і Китай повідомили деталі розмови держсекретаря Ентоні Блінкена з китайським візаві Цінь Ганом, про Україну прямо не згадують.

Про це повідомляє «Європейська правда«.

Як зазначають у комюніке, опублікованому речником Держдепу, розмова була «змістовною і конструктивною».

«Держсекретар наголосив на важливості дипломатії та збереження відкритих каналів комунікації щодо усього спектру питань, щоб зменшити ризик хибного сприйняття і розрахунків. Держсекретар підняв низку питань, що викликають стурбованість, та говорив також про можливість співпраці з Китаєм у спільних транснаціональних питаннях, де наші інтереси співпадають», – йдеться у комюніке.

Блінкен також зазначив, що США продовжать просувати своє бачення вільного й відкритого світу, та підтримують заснований на правилах міжнародний порядок.

Держсекретар запросив свого візаві до Вашингтона і вони домовилися запланувати такий візит на дату, що буде підходити обом сторонам.

У комюніке Пекіна зазначають, що Цінь Ган висловив Блінкену жаль з приводу того, що відносини США і Китаю «на найгіршому рівні» за увесь час, оскільки це не вигідно обом сторонам і всьому світу. Він зазначив, що Китай прагне вибудовувати «стабільні, передбачувані та конструктивні» двосторонні відносини і сподівається, що Вашингтон зі свого боку продемонструє «об’єктивне і раціональне» розуміння Китаю і всі неоднозначні ситуації вирішуватимуть спокійно.

Китайський топ-дипломат нагадав позицію Пекіна щодо Тайваню і зауважив, що це «найважливіше питання у відносинах і найбільш явний ризик».