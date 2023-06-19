США и Китай «добились прогресса» в ходе поездки Блинкена

В рамках визита Энтони Блинкена в Пекин состоялась встреча госсекретаря с председателем КНР Си Цзиньпином. Эта встреча, которая продолжалась около полутора часов, была завершающим мероприятием в программе двухдневного визита Блинкена, который был направлен на предотвращение возможного конфликта между США и Китаем.

Предыдущая встреча между китайским лидером и главой Госдепартамента США состоялась в 2018 году, когда на посту госсекретаря был Джон Салливан.

Считается, что данная встреча может стать стимулом для проведения саммита между президентами США и КНР Джо Байденом и Си Цзиньпином в ближайшем будущем.

В начале встречи Си Цзиньпин отметил, что обе стороны провели откровенные и детальные обсуждения. Он выразил надежду, что визит госсекретаря Блинкена внесет более позитивный вклад в стабилизацию отношений между двумя странами.

Си Цзиньпин отметил, что США и Китай добились прогресса по ряду вопросов. Китайские государственные СМИ и источники в Белом доме сообщили, что встреча состоялась в столичном Доме народных собраний в 16:30 по местному времени.

Председатель КНР также подчеркнул, что обе стороны согласились придерживаться общих договоренностей, достигнутых президентами Байденом и Си на Бали. Он также отметил, что был достигнут прогресс и достигнуто соглашение по некоторым конкретным вопросам, не уточняя подробностей.