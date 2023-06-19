Оккупированная россией Белгородщина проснулась от плотного обстрела

Город Валуйки Белгородской области РФ сегодня утром очнулся от интенсивных обстрелов.
Об этом сообщил российский Telegram-канал Baza.
По информации паблика, от обстрела жители города прячутся в подвалах.
По данным российского Telegram-канала Shot, одна женщина в результате обстрела погибла. Кроме того, пострадали семь человек, среди которых один ребенок – у него перелом ключицы. Также пострадали мужчина (у него закрытая черепно-мозговая травма) и три женщины, две из которых получили осколочные ранения. Еще одна девушка получила контузию. У всех пострадавших состояние средней степени тяжести.
Как пишет паблик, от обстрела повреждены пять многоквартирных домов и четыре частных домовладения: выбиты окна и иссечены фасады. В одном из домовладений горит хозяйственная постройка.
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