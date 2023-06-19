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Netflix запускає реаліті-шоу за мотивами «Гри в кальмара»

Офіційний тизер було опубліковано на YouTube-каналі Netflix.

«Найбільше реаліті-шоу у світі з найбільшим нашим призом», — коментує майбутній проєкт сам Netflix.

У реаліті візьмуть участь 456 учасників зі всього світу, які змагатимуться у різних випробуваннях, заснованих на корейських дитячих іграх. Згідно з тизером, усі ці випробування глядачі вже мали можливість побачити у «Грі в кальмара». Своєю чергою переможець отримає $4,56 млн.

  • 21 січня 2022 року Netflix офіційно підтвердив вихід другого сезону свого серіалу «Гра в кальмара».
19 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Шоу-бизнес

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