ЗСУ звільнили П’ятихатки на Запоріжжі та просунулися до 7 км на Таврійському напрямку В Одесі обмежили роботі нічних клубів » Netflix запускає реаліті-шоу за мотивами «Гри в кальмара» Стрімінговий сервіс Netflix запускає реаліті-шоу за мотивами південнокорейського серіалу «Гра в кальмара» — проєкт вийде вже у листопаді 2023 року Офіційний тизер було опубліковано на YouTube-каналі Netflix. «Найбільше реаліті-шоу у світі з найбільшим нашим призом», — коментує майбутній проєкт сам Netflix. У реаліті візьмуть участь 456 учасників зі всього світу, які змагатимуться у різних випробуваннях, заснованих на корейських дитячих іграх. Згідно з тизером, усі ці випробування глядачі вже мали можливість побачити у «Грі в кальмара». Своєю чергою переможець отримає $4,56 млн. 21 січня 2022 року Netflix офіційно підтвердив вихід другого сезону свого серіалу «Гра в кальмара».