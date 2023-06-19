Intel планирует построить новый завод микросхем в Израиле за рекордные $25 млрд

В израильском минфине сообщили о том, что Intel, как ожидается, начнет эксплуатировать завод в 2027 году и наймет тысячи новых сотрудников.

Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, назвав это самой крупной в истории международной инвестицией в страну, передает агентство Reuters.

Стало известно, что фабрика в Кирьят-Гате должна открыться в 2027 году, будет работать минимум до 2035 года и даст работу тысячам людей. Согласно соглашению, Intel будет платить 7,5% налога по сравнению с нынешними 5%.

Спустя почти пять десятилетий своей деятельности в Израиле Intel стала крупнейшим частным работодателем и экспортером страны, а также лидером местной электронной и информационной индустрии, сообщается на вебсайте компании.

В 2017 году Intel приобрела израильскую компанию Mobileye Global Inc (MBLY.O), разрабатывающую и внедряющую передовые системы помощи водителю, за 15 миллиардов долларов. В прошлом году Intel вывела Mobileye на биржу.

Объявляя о соглашении в телевизионном обращении в свой кабинет, Нетаньяху назвал его «огромным достижением для израильской экономики — 90 миллиардов шекелей (25 миллиардов долларов) — самая большая инвестиция, которую когда-либо делала международная компания в Израиле».

В своем заявлении Intel отметила, что ее деятельность в Израиле «сыграла решающую роль» в глобальном успехе компании.

«Наше намерение расширить производственные мощности в Израиле обусловлено нашим стремлением удовлетворить будущие производственные потребности… и мы ценим постоянную поддержку израильского правительства», — говорится в заявлении.

Справка: Intel Corporation — крупнейшая в мире компания-производитель полупроводниковых элементов и устройств, наиболее известная как разработчик и производитель x86-серии микропроцессоров, процессоров IBM-совместимых персональных компьютеров. Компания была основана в 1968 году как Integrated Electronics, размещается в Санта Кларе, США.