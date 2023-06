Politics chat: Trump and Biden hit the campaign trail В Швеции не исключают возможного нападения России » Блінкен в останній день візиту до Пекіна з високими ставками Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з високопоставленим китайським дипломатом у понеділок в останній день важливого візиту до Пекіна, спрямованого на стабілізацію відносин, які зіпсувалися після суперечки про китайську повітряну кулю-спостерігач. Уся увага прикута до того, чи зустрінеться посланець Вашингтона з китайським лідером Сі Цзіньпіном пізніше того ж дня, що може стати вирішальним кроком у врегулюванні розірваних зв’язків. Світові держави все більше розходяться в думках, і міжнародне співтовариство виявляє широкий інтерес до того, чи поїздка Блінкена може забезпечити охолодження напруженості між двома найбільшими економіками світу. Обидві сторони вирушили до цього візиту — першого візиту держсекретаря США до Китаю за останні п’ять років — із явно вираженою метою виправити свої відносини, які були глибоко напружені через безліч питань, починаючи від тісних зв’язків Пекіна з Москвою та закінчуючи Американські зусилля з обмеження продажу передових технологій Китаю Однак тригодинна зустріч між Блінкеном і головним радником Китаю із закордонних справ Ван І підкреслила серйозні проблеми у подоланні недовіри та тертя, які стали характерними для стосунків. Повторюючи типову риторику Пекіна, Ван звинуватив Вашингтон у «неправильному сприйнятті» Китаю як «корінною причиною» погіршення відносин між двома сторонами і зажадав, щоб США припинили «пригнічувати» технологічний розвиток Китаю та роздмухувати «китайську загрозу». Показання китайської державної телекомпанії CCTV. «Ми повинні звернути назад спадну спіраль китайсько-американських відносин, сприяти поверненню на здорову і стабільну траєкторію і спільно знайти правильний шлях для співіснування Китаю і США в нову епоху», — сказав Ван, додавши, що Візит Блінкена припав на «критичний момент в американо» -китайських відносинах, коли необхідно зробити вибір між діалогом чи конфронтацією, співпрацею чи конфліктом». Ван також повторив, що Тайвань є одним із «основних інтересів» Китаю, щодо якого у нього «немає місця для компромісу чи відступу». Самоврядний демократичний острів, на який претендує правляча Комуністична партія Китаю, але який ніколи не контролювався, стає ще однією гарячою точкою в американсько-китайських відносинах. Під час зустрічі Блінкен наголосив на необхідності того, щоб країни «відповідально» керували своєю конкуренцією через «відкриті канали зв’язку», щоб гарантувати, що вона «не призведе до конфлікту», йдеться у заяві офіційного представника Держдепартаменту Метью Міллера. США продовжать використовувати свою дипломатію, щоб «відстоювати інтереси та цінності американського народу», заявив Блінкен, згідно з заявою, в якій переговори описуються як «відверті та продуктивні» і йдеться, що вони включають обговорення потенційної співпраці щодо спільних транснаціональних викликів. Загалом коментарі Вана мають войовничіший тон, ніж коментарі міністра закордонних справ Китаю Цінь Гана, який напередодні зустрічався з Блінкеном. Цінь зазначив, що відносини між Китаєм і США перебували на «найнижчому рівні» з того часу, як у 1979 році було відновлено дипломатичні відносини, і, як і Ван, «висунув чіткі вимоги» до політики США щодо Тайваню. Але Китай назвав недільні переговори «відвертими, докладними та конструктивними» у своєму звіті, заявивши, що обидві сторони погодилися «просувати діалог, обміни та співпрацю» та «підтримувати взаємодію на високому рівні», згідно з звітом з Пекіна. Хоча Цінь обіймає посаду міністра закордонних справ, він має меншу владу, ніж Ван, який керує зовнішньою політикою Китаю завдяки своєму становищу серед основного керівництва партії. «Бажання знизити напруженість» Візит Блінкена широко розглядається як ключовий тест того, як далеко дві держави можуть зайти, щоб стабілізувати свої розірвані лінії зв’язку, які вийшли з ладу за останній рік, особливо коли йдеться про військові обміни на високому рівні, що викликає занепокоєння у Вашингтоні. що помилка чи нещасний випадок можуть швидко перерости у конфлікт. Те, чи зустрінеться Блінкен із Сі до його від’їзду, стане ключовим показником зацікавленості Китаю у вжитті заходів щодо відновлення цього взаєморозуміння. Попередні поїздки високопоставленого американського дипломата часто включали зустрічі віч-на-віч з вищим керівником Китаю. Жодна зі сторін поки що не підтвердила, чи відбудеться така зустріч. Недільна зустріч Блінкена з Цинь, яка тривала понад п’ять годин, а потім завершилася робочою вечерею, призвела до прогресу «по ряду напрямків», при цьому обидві сторони продемонстрували «прагнення зменшити напруженість», повідомив журналістам високопосадовець Держдепартаменту. Неділя. Однак під час зустрічі також стали очевидними «глибокі розбіжності» між США та Китаєм, додав чиновник. Державний секретар США Ентоні Блінкен виступає з промовою в мерії Гельсінкі в Гельсінкі, Фінляндія, 2 червня 2023 року.

Китай дивиться на майбутній візит Блінкена з глибокою недовірою та низькими очікуваннями

І США, і Китай применшують очікування великого прориву під час візиту Блінкена. Напередодні зустрічі Вашингтон намагався виправдати очікування: минулого тижня високопосадовець Держдепартаменту заявив журналістам, що не чекає на «довгий список результатів». Візит Блінкена був спочатку запланований на початок лютого і був узгоджений як продовження дружньої зустрічі віч-на-віч між президентом США Джо Байденом і Сі Цзіньпіном в кулуарах G20 на Балі в листопаді. Ця зустріч — перша особиста зустріч двох лідерів як президентів — стала поворотним кроком у відновленні певних ліній зв’язку, які Пекін розірвав після торішнього візиту на Тайвань тодішнього спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Раніше запланований візит Блінкена був відкладений після того, як було виявлено китайську повітряну кулю-розвідник, що перетинає континентальну частину США, що ще більше посилило напруженість у відносинах між двома державами, навіть незважаючи на те, що Китай зробив рідкісну заяву з жалем і заявив, що інцидент був нещасним випадком.