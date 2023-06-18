ЗСУ продовжують контрнаступ на чотирьох ділянках фронту, — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни, в своєму звіті ISW, вказали на конкретні області та напрямки, де Сили оборони проводять контрнаступальні дії.

Згідно з даними експертів ISW, Збройні сили України здійснюють локальні наземні удари на ділянках на заході та півдні Кремінної Луганської області. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, повідомила, що українські сили продовжують контрнаступальні операції під Бахмутом. З іншого боку, російські джерела стверджують, що українські підрозділи атакували північні та південні околиці Бахмута.

Міністерство оборони Росії та інші російські джерела також повідомляють про відбиття обмежених наземних атак ЗСУ на лінії Авдіївка-Донецьк.

За словами експертів, Збройні сили України продовжують контрнаступ на південь, південно-захід та південно-схід від Великої Новосілки, що знаходиться біля адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей. Крім того, українські підрозділи також проводять контрнаступальні операції на південний захід та південний схід від Оріхова в Запорізькій області.

Маляр також повідомила, що українські сили вже просунули свої позиції на кілька кілометрів в декількох напрямках на півдні України.