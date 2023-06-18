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Біля Генічеська палає великий склад з БК окупантів Блінкен приїхав у Китай » Збройні сили знищили за добу 650 росіян Збройні сили знищили за добу 650 росіян та десятки техніки, зокрема 7 танків та 13 артсистем — Генштаб Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 219820 (+650) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3984 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 7729 (+23) од,

артилерійських систем – 3847 (+13) од,

РСЗВ – 610 (+1) од,

засоби ППО ‒ 364 (+0) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 304 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3371 (+7),

крилаті ракети ‒ 1211 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6571 (+14) од,

спеціальна техніка ‒ 522 (+2).