За добу сили ППО знищили 2 російські вертольоти Ка-52

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

«За минулу добу 17 червня та початок поточної доби 18 червня 2023 року протиповітряною обороною Повітряних сил знищено два ворожі ударні вертольоти Ка-52, чотири ударні іранські БпЛА «Shahed-136/131», один — «Ланцет»», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також протиповітряною обороною Повітряних сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, знищено сім ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня типів «Орлан-10», «Орлан-30», «Zala», «Supercam».

Авіація Повітряних сил ЗС України здійснила десятки вильотів авіації на вогневе ураження та винищувальне прикриття. По позиціях, техніці, тилах та скупченню живої сили ворога завдано понад двадцять авіаційних ударів.