Столтенберг: Майбутнє України в НАТО, але треба дочекатися закінчення війни

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив переконання, що у майбутньому Україна стане членом Альянсу.

Як повідомляє «Європейська правда», про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Welt.

Водночас за словами Столтенберга, зараз пріоритетом для України «є утвердження себе як суверенної і незалежної держави».

«Інакше не може бути й мови про членство…Ми повинні переконатися, що коли ця війна закінчиться, існуватимуть надійні домовленості щодо безпеки України, щоб Росія не могла переозброїтися і напасти знову, щоб цикл російської агресії був розірваний», – додав генсек НАТО.

Він розповів, що на саміті у Вільнюсі НАТО ухвалить пакет допомоги, який протягом кількох років наблизить Україну до стандартів Альянсу.

Політичні зв’язки між НАТО та Україною будуть активізовані, зазначив Столтенберг.