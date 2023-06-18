На Київщині відновили ще один міст через річку Ірпінь

Про це сьогодні, 17 червня 2023 року, повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

«Відкрито рух мостом через річку Ірпінь на дорозі Київ – Фастів – Біла Церква – Тараща – Звенигородка. Це дало можливість відновити пряме сполучення між Фастовом та Києвом», — йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що будувати міст довелося фактично з нуля. Оскільки у березні 2022 року під час бойових дій на Київщині 50-метровий міст був знищений.

Зруйновані конструкції розібрали, замість них звели нові. Тепер відкрито дві смуги руху, прокладені нові тротуари та встановлено огорожу.

Зазначається, що Мінрозвитку за підтримки Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України відбудували вже третій міст на Київщині. Всього через російську військову агресію у Київській області було зруйновано 24 мости. Поки триває їх ремонт, влаштовано тимчасові переправи та об’їзди.

«Відбудова знищеної інфраструктури повертає нормальне життя в громади. Наразі триває будівництво ще 25 мостів в різних регіонах України», — наголосили у міністерстві.