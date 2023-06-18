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Блінкен приїхав у Китай

За джерелом Reuters, в неділю державний секретар Сполучених Штатів Америки, Ентоні Блінкен, прибув до Пекіна з офіційним візитом. Це перший візит на такому високому рівні американського дипломата до Китаю протягом останніх п’яти років.

У перебуванні в Китаї очікується, що Блінкен проведе зустрічі з міністром закордонних справ Цинь Ганом, провідним китайським дипломатом Ваном Ї та, можливо, президентом Сі Цзіньпіном до понеділка. Цей візит Блінкена, за даними Reuters, може стати основою для подальших двосторонніх зустрічей у найближчі місяці, включаючи можливі зустрічі з міністром фінансів США Джанет Єллен і міністром торгівлі Джини Раймондо.

Також очікується, що візит Блінкена покладе підґрунтя для зустрічей між Сі та Байденом на багатосторонніх самітах у цьому році.

18 июня, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, США

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