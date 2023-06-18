Біля Генічеська палає великий склад з БК окупантів

У Генічеському районі вранці 18 червня пролунали вибухи, здетонував склад БК росіян — радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, «Бердянськ сьогодні«, командувач Повітряними силами Микола Олещук
Вибух стався у селищі Рикове біля Генічеська. Уточнюється, що було влучання на територію елеватора, за даними місцевих жителів – у великий склад боєприпасів росіян.
ЗМІ тим часом пишуть, що детонація триває досі.
Олещук підтвердив удар по складу росіян по станції Партизани у Рикове.
Очільник Повітряних сил похвалив роботу.
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