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Біля Генічеська палає великий склад з БК окупантів

У Генічеському районі вранці 18 червня пролунали вибухи, здетонував склад БК росіян — радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, «Бердянськ сьогодні«, командувач Повітряними силами Микола Олещук

Вибух стався у селищі Рикове біля Генічеська. Уточнюється, що було влучання на територію елеватора, за даними місцевих жителів – у великий склад боєприпасів росіян.

ЗМІ тим часом пишуть, що детонація триває досі.

 Олещук підтвердив удар по складу росіян по станції Партизани у Рикове.

Очільник Повітряних сил похвалив роботу. 

18 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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