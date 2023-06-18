Біля Генічеська палає великий склад з БК окупантів

У Генічеському районі вранці 18 червня пролунали вибухи, здетонував склад БК росіян — радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, «Бердянськ сьогодні«, командувач Повітряними силами Микола Олещук

Вибух стався у селищі Рикове біля Генічеська. Уточнюється, що було влучання на територію елеватора, за даними місцевих жителів – у великий склад боєприпасів росіян.

ЗМІ тим часом пишуть, що детонація триває досі.

Олещук підтвердив удар по складу росіян по станції Партизани у Рикове.

Очільник Повітряних сил похвалив роботу.