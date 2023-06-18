Байден не спрощуватиме процедуру вступу України до НАТО

Президент Джо Байден заявив, що США не будуть вживати жодних спеціальних заходів для приєднання України до НАТО, зокрема спрощення самої процедури вступу.

Про це він розповів журналістам 17 червня перед відльотом до Філадельфії, повідомляє CNN.

На запитання про те, чи спростить він умови вступу України в НАТО, Байден відповів: “Ні. Тому що вони повинні відповідати єдиним стандартам. Тому я не збираюся робити це”.

Водночас, на думку американського лідера, Україна зробила все, що пов’язане з демонстрацією здатності до військової координації, “але є ціле питання, чи безпечна їхня система”.

“Вона не корумпована? Чи відповідає вона всім стандартам, яким відповідає будь-яка інша країна в НАТО? Я думаю, що це буде і це можливо (вступ України до НАТО, – ред.), але не автоматично”, – зазначив Байден.