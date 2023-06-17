Україна перехоплює ініціативу, але потрібна зброя до 200 км – Міноборони

Україна перехоплює ініціативу на війні, а Росія захищається, але для перемоги потрібне далекобійне високоточне озброєння дальністю до 200 км, заявив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов, якого цитує Міноборони

«Україна перехоплює ініціативу – Росія захищається, але для нарощення потрібна зброя дальністю до 200 кілометрів…

Всі наші військові плани реалізуються відповідно до оцінок. Головне в сучасній війні – це володіння обстановкою, щоб знати положення противника, а також мати можливості завдавати високоточних ударів на далекі відстані.

Тобто мати зброю, яка здатна уражати противника на дальності до 200 км».

Він нагадав, що Україна перебуває на шляху до отримання літаків, які оборонятимуть наше небо від російських ракет.