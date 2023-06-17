У Франції заарештували юнака, підозрюваного в замаху на Макрона

Про це пише газета Le Parisien.

16 червня в Парижі 20-річному юнакові пред’явили звинувачення в злочинній змові з метою вчинення терористичного акту, після чого він був ув’язнений. Хлопця підозрюють у тому, що 27 квітня 2022 року він кинув димову шашку у гелікоптер президента Емманюеля Макрона в регіоні Дуб.

Зазначається, що під час протесту проти закону про пенсійну реформу Макрон планував вшанувати пам’ять Туссена Лувертюра, провідного діяча боротьби проти рабства, який закінчив своє життя в ув’язненні у форті Шато-де-Жу. Інформація про візит президента потрапила в ЗМІ. Противники реформи спробували прорватись до місця прибуття президента.

Тоді військові застосували сльозогінний газ, щоб відбити їх. Коли президентський гелікоптер Puma вже відлітав, молодий чоловік кинув у повітряне судно димову шашку.

«Офіційно ідентифікований, юнак був заарештований цього тижня у своєму будинку взводом спостереження та втручання жандармерії, перш ніж його помістили під варту поліції. Антитерористична прокуратура звинувачує його у трьох речах, які могли статися. Він міг знищити поліцейський вертоліт, зробити замах на життя солдатів, які були в пристрої, і, зрештою, своїм жестом міг убити Емманюеля Макрона», — повідомляють у французькому виданні.

Натомість затриманий каже, що своїм вчинком хотів «кинути виклик» Макрону й дати йому зрозуміти, що громадськість не згодна з його політикою.

Пенсійна реформа і сутички у Франції

У березні французький уряд, уникнувши голосування в парламенті, підвищив пенсійний вік з 62 до 64 років. Через це у Парижі та інших містах розпочалися багатотисячні протести та сталися сутички з правоохоронцями: було заарештовано понад 200 людей.

Також повідомлялося, що ввечері в Парижі відбулися зіткнення поліції з протестувальниками, коли тривала нова демонстрація проти планів уряду Франції.

22 березня відбулися новий страйк та проведення демонстрації сотнями тисяч французів: перед цим упродовж тижня в Парижі та інших містах тривали стихійні демонстрації, підпали сміттєвих баків і сутички з поліцією.

7 квітня у центрі Парижа підпалили улюблений ресторан Емманюеля Макрона, сталися сутички між правоохоронцями та активістами.

13 квітня під час мітингу протестувальники увірвалися до штаб-квартири Louis Vuitton у Парижі.

Вже 15 квітня президент Франції підписав закон про збільшення пенсійного віку, таким чином затвердивши пропозицію уряду. Макрон відкинув пропозицію профспілок, які напередодні звернулися до нього з проханням цього не робити.

1 травня по всій території Франції відбулися чергові масштабні акції протесту проти пенсійної реформи уряду, що передбачає підвищення пенсійного віку до 64 років. Сталися сутички між протестувальниками та поліцією. Загалом у сутичках постраждали понад 108 поліціянтів.