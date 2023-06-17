Россия атаковала Киев во время визита африканских лидеров

Шквал российских ракет обрушился в пятницу на Киев во время визита делегации африканских лидеров, прибывших сегодня в украинскую столицу в рамках миссии, направленной на посредничество в установлении мира между Киевом и Москвой.

Дипломатическая команда высокого уровня надеется донести до общественности голос континента, который сильно пострадал от последствий войны в Украине, в том числе — из-за роста цен на зерно.

«Путин “укрепляет доверие”, нанеся крупнейший ракетный удар по Киеву за последние недели, как раз на фоне визита африканских лидеров в нашу столицу», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Африканская делегация прибыла на поезде из Польши в пятницу утром и начала свой визит с Бучи, киевского пригорода, который стал символом предполагаемых военных преступлений, совершенных Москвой.

В делегацию, которая позже должна была провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, входят три президента: Сирил Рамафоса из ЮАР, Маки Салл из Сенегала и Хакаинде Хичилема из Замбии, а также Азали Ассумани из Союза Коморских островов

Лидеры Уганды, Египта и Республики Конго в последний момент отказались от визита и направили вместо них своих представителей.

Вскоре после того, как было объявлено об их прибытии в Киевскую область, в столице и по всей стране зазвучали сирены воздушной тревоги, сработала противовоздушная оборона.

ВВС Украины заявили, что сбили 12 ракет, в том числе шесть гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Сообщений о разрушениях в городе не поступало, но три человека получили ранения в окрестностях Киева, сообщили в МВД.

Президент ЮАР «благополучно прибыл в Киев» вместе с другими лидерами, сообщил его пресс-секретарь Винсент Магвенья в видеообращении в Твиттере, добавив: «Сейчас мы ожидаем начала переговоров с президентом Зеленским».

После посещения Киева африканские политики собираются в Санкт-Петербург, где они должны встретиться с Путиным.

Тем не менее, украинские официальные лица выразили скептицизм по поводу визита, заявив, что никакие переговоры с Россией невозможны. В Киеве подчеркнули, что Россия не прекратила удары во время визита африканских лидеров.

«Российские ракеты — это послание Африке: Россия хочет больше войны, а не мира», — сказал Кулеба.

Глава Офиса президента Зеленского Андрей Ермак написал, что Путин «готов пренебречь безопасностью иностранных лидеров, ему все равно, потому что он чувствует полную безнаказанность».

«Мы помним, что ракеты также прилетали, когда в Украину прибыли президент США Джо Байден и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш», — добавил он.

Африканский континент сильно пострадал от роста цен на зерно и удобрения, а также от более широкого влияния на мировую торговлю после вторжения России в Украину в прошлом году.

Магвенья сказал, что миссия лидеров «служит поиску пути к миру, который облегчит страдания, которые испытывают люди в Украине».

Африканские страны разделились во мнениях по поводу своей реакции на войну: некоторые встали на сторону Украины, в то время как другие остались нейтральными или тяготеют к Москве.

Аналитики, прокомментировавшие визит агентству AFP, считают, что шансы африканской миссии на достижение мира выглядят невероятно малыми, поскольку и Киев, и Москва убеждены в своей победе.

И Россия, и Украина активизировали свои дипломатические инициативы с африканскими странами, а Кулеба уже совершил две поездки по континенту.