НАТО створило центр захисту морської інфраструктури через загрозу російських диверсій Швеція підтвердила, що українські льотчики випробують її винищувачі Gripen » Повномасштабне вторгнення в Україну: за добу Росія втратила 670 військових Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 219 170 військових, 3977 танків та 302 гелікоптера Про це повідомили у ранковому зведенні від Генштабу ЗСУ у суботу, 17 червня. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 219 170 (+670) осіб ліквідовано, танків ‒ 3 977 (+12) од, бойових броньованих машин ‒ 7 706 (+23) од, артилерійських систем – 3 834 (+22) од, РСЗВ – 609 (+3) од, засоби ППО ‒ 364 (+0) од, літаків – 314 (+0) од, гелікоптерів – 302 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 364 (+7), крилаті ракети ‒ 1 211 (+12), кораблі /катери ‒ 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 6 557 (+38) од, спеціальна техніка ‒ 520 (+1). Дані уточнюються.