Повномасштабне вторгнення в Україну: за добу Росія втратила 670 військових

Про це повідомили у ранковому зведенні від Генштабу ЗСУ у суботу, 17 червня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 219 170 (+670) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3 977 (+12) од,
бойових броньованих машин ‒ 7 706 (+23) од,
артилерійських систем – 3 834 (+22) од,
РСЗВ – 609 (+3) од,
засоби ППО ‒ 364 (+0) од,
літаків – 314 (+0) од,
гелікоптерів – 302 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 364 (+7),
крилаті ракети ‒ 1 211 (+12),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6 557 (+38) од,
спеціальна техніка ‒ 520 (+1).
Дані уточнюються.
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