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Повномасштабне вторгнення в Україну: за добу Росія втратила 670 військових

Про це повідомили у ранковому зведенні від Генштабу ЗСУ у суботу, 17 червня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 219 170 (+670) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 977 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 706 (+23) од,

артилерійських систем – 3 834 (+22) од,

РСЗВ – 609 (+3) од,

засоби ППО ‒ 364 (+0) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 302 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 364 (+7),

крилаті ракети ‒ 1 211 (+12),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 557 (+38) од,

спеціальна техніка ‒ 520 (+1).

Дані уточнюються.

17 июня, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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