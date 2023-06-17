Бельгія затвердила 15-й пакет військової допомоги для України

Рада міністрів Бельгії у п’ятницю затвердила п’ятнадцятий пакет військової допомоги для України.
Як повідомляє RTBF, пише «Європейська правда», про це заявила міністерка оборони Людівін Денонде.
Бельгія у рамках цього пакету закупить і передасть бронетранспортери, щойно підприємства бельгійського оборонпрому приведуть їх у належний стан.
Йдеться про гусеничні бронетранспортери типу M113, які зняли з озброєння бельгійської армії 10 років тому.
«Підтримка України – це не змагання між союзниками, а результат злагодженого підходу, мета якого – якнайкраще відреагувати на потреби. Цей новий пакет повністю вписується у цю логіку», – зазначила Людівін Денонде.
Кількість БТР не уточнюють.
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