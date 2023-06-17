Швеція підтвердила, що українські льотчики випробують її винищувачі Gripen США оголосили про додаткову гуманітарну допомогу Україні на $205 млн » Бельгія затвердила 15-й пакет військової допомоги для України Рада міністрів Бельгії у п’ятницю затвердила п’ятнадцятий пакет військової допомоги для України. Як повідомляє RTBF, пише «Європейська правда», про це заявила міністерка оборони Людівін Денонде. Бельгія у рамках цього пакету закупить і передасть бронетранспортери, щойно підприємства бельгійського оборонпрому приведуть їх у належний стан. Йдеться про гусеничні бронетранспортери типу M113, які зняли з озброєння бельгійської армії 10 років тому. «Підтримка України – це не змагання між союзниками, а результат злагодженого підходу, мета якого – якнайкраще відреагувати на потреби. Цей новий пакет повністю вписується у цю логіку», – зазначила Людівін Денонде. Кількість БТР не уточнюють.