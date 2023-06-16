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ЗСУ на Таврійському напрямку знищили понад чотири роти росіян і 53 одиниці техніки

Українські військові за добу знищили чотири роти російських окупантів та вразили 53 одиниці ворожої техніки на Таврійському напрямку.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Сили оборони продовжують вибивати ворога з нашої землі. За останню добу відбулося 36 боєвих зіткнень та 578 обстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1481 вогневе завдання», — повідомив він.

За словами Тарнавського, втрати російських окупантів вбитими та пораненими склали більше ніж чотири роти.

До того ж знищено та пошкоджено 53 одиниці військової техніки ворога. Зокрема:

● 12 танків,
● шість одиниць БМП,
● шість ББМ,
● три МТЛБ,
● БТР,
● гаубиця 2А65 “Мста-Б”,
● два безпілотники Zala,
● автомобільна техніка.

16 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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