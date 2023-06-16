Современные ортопедические матрасы Сі Цзіньпін: Китай не піде на конфронтацію та поділ світу на протиборчі табори » ЗСУ на Таврійському напрямку знищили понад чотири роти росіян і 53 одиниці техніки Українські військові за добу знищили чотири роти російських окупантів та вразили 53 одиниці ворожої техніки на Таврійському напрямку. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський. «Сили оборони продовжують вибивати ворога з нашої землі. За останню добу відбулося 36 боєвих зіткнень та 578 обстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1481 вогневе завдання», — повідомив він. За словами Тарнавського, втрати російських окупантів вбитими та пораненими склали більше ніж чотири роти. До того ж знищено та пошкоджено 53 одиниці військової техніки ворога. Зокрема: ● 12 танків,

● шість одиниць БМП,

● шість ББМ,

● три МТЛБ,

● БТР,

● гаубиця 2А65 “Мста-Б”,

● два безпілотники Zala,

● автомобільна техніка.