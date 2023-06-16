Япония приняла масштабный план усиления обороны

Парламент Японии принял закон о создании специального фонда для накопления средств для покрытия предложенного правительством масштабного увеличения расходов по усилению защиты страны от угроз со стороны соседних государств.

Закон является частью масштабного плана усиления обороноспособности Японии, инициированного правительством премьер-министра Фумио Кишиды, которым предполагается потратить на эти цели $305 миллиардов (43 триллиона иен) в течение пяти лет, до 2027 года, сообщает Kyodo .

Согласно закону, чтобы профинансировать увеличение оборонного бюджета, планируется пересмотреть структуру государственных расходов, повысить корпоративные налоги, налоги на прибыль и табачные изделия, а также разрешить откладывать для оборонных целей неналоговые поступления.

Правительство также рассчитывает получить дополнительное финансирование продажи государственных активов и использование избыточных средств на некоторых спецсчетах государственного бюджета.

В целом, расходы на оборону в Японии в 2027 финансовом году должны достигнуть 2% ВВП страны, что вдвое больше нынешнего уровня оборонного бюджета, ограниченного примерно 1% ВВП.

Решение значительно увеличить расходы на укрепление обороны, принятое правящей Либерально-демократической партией и ее правительством, возглавляемым Кишидой, продиктовано растущей агрессивностью Китая, развитием ядерной программы Северной Кореи и вторжением России в Украину.