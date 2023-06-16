В Беларуси разрешили заводить дела на покойников и проводить над ними суды

В Беларуси разрешили заводить уголовные дела на умерших людей и судить их, такой законопроект приняла Палата представителей — Нижняя палата парламента страны. На это обратило внимание «Зеркало». Законопроект вносит изменения в статью Уголовного кодекса об обстоятельствах, которые исключают возможность возбуждения уголовного дела.

Дела будут заводить по статьям о преступлениях, которые не имеют срока давности. Это могут быть:

подготовка либо ведение агрессивной войны;

терроризм;

геноцид;

экоцид;

нарушение законов и обычаев войны.Как сообщается в Telegram-канале белорусских законодателей, это дополнительные меры «по всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, установлению лиц, причастных к его совершению, и их уголовному преследованию».