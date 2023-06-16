Universal призупинила співпрацю з Rammstein

Після отримання численних звинувачень щодо сексуальних домагань, які були висунуті проти лідера гурту Rammstein, Тілля Ліндеманна, лейбл Universal Music Group прийняв рішення призупинити співпрацю з групою. Інформацію про це повідомляє DW, посилаючись на Süddeutsche Zeitung.

За повідомленнями німецьких ЗМІ, Universal Music Group був шокований звинуваченнями, які були висунуті проти Тілля Ліндеманна, соліста гурту Rammstein. Лейбл призупинив маркетингові та рекламні кампанії, пов’язані з альбомами Rammstein, до отримання додаткових пояснень щодо цієї ситуації.

Згідно з розслідуванням, проведеним німецькими виданнями NDR та Süddeutsche Zeitung, більше десяти жінок висунули звинувачення проти Тілля Ліндеманна у спільних розмовах з журналістами. Принаймні дві з цих жінок також повідомили про сексуальні дії, до яких вони не дали згоди.

Гастрольний тур гурту Rammstein, під назвою «Europa Stadion Tour», розпочався 22 травня з концерту у Вільнюсі. Раніше ірландська фанатка Шелбі Лінн висунула серйозні звинувачення проти Тілля Ліндеманна та його команди. Вона стверджувала, що під час перерви на концерті її наркотизували, а потім вона прокинулася з численними синцями на тілі. Дослідження німецьких журналістів також виявило, що молодих жінок систематично рекрутували на концертах з метою стати об’єктами сексуальних стосунків для Ліндеманна.