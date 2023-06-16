У США зареєстрували законопроєкт про передачу Україні активів РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про реєстрацію законопроєкту у Сполучених Штатах, що стосується конфіскації та передачі Україні в якості репарацій активів російської держави. Зеленський подякував сенаторам США за двопартійну підтримку цього законопроєкту, який вважає вагомим міжнародним кроком у забезпеченні справедливості для України та всіх жертв російського терору.

Президент також наголосив, що в диктаторських режимах, таких як російський, гроші є найвищою цінністю, особливо для тих, хто обслуговує керівний режим або є фактичними власниками державних структур. Він вважає, що коли держава-терорист та всі російські особи, які сприяли російській агресії або є прикриттям для російських корупціонерів, втратять свої гроші, буде досягнуто важлива мета. Зеленський стверджує, що російський панувальний клас не цінує людські життя, але дуже прикріплені до своїх активів, які привласнили, і повинні повністю втратити ці активи на користь тих, хто постраждав від російської агресії та терористичної війни — на користь України та її народу.