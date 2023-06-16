 
«  
  »

У Курській області безпілотник атакував вежу зв’язку, спалахнула сильна пожежа

У Курській області РФ спалахнула масштабна пожежа на території підприємства «Белполь», причиною пожежі попередньо стала атака безпілотника на вежу зв’язку — російські Telegram-канали «Baza» і «Shot»

«У Курській області вибух. За попередніми даними, безпілотник атакував вежу зв’язку в селищі Красниково, але, зачепивши її, влетів в адміністративну будівлю підприємства «Белполь»».

Деталі: За інформацією «Baza», загорілися дві будівлі, оскільки вогонь перекинувся на склад. Площа пожежі сягнула 1,5 тис. кв. м.

Видання повідомляє, що, судячи з відео з камери домофона, на яку потрапив момент загоряння, вибух стався о 02:14.

Інформацію про сильну пожежу під Курськом на складі підприємства «Белполь» також підтвердив канал «Shot».

На місці пожежі працюють оперативні служби.

16 июня, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  