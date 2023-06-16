В Беларуси разрешили заводить дела на покойников и проводить над ними суды Израиль продает танки Merkava двум неизвестным европейским странам » У Курській області безпілотник атакував вежу зв’язку, спалахнула сильна пожежа У Курській області РФ спалахнула масштабна пожежа на території підприємства «Белполь», причиною пожежі попередньо стала атака безпілотника на вежу зв’язку — російські Telegram-канали «Baza» і «Shot» «У Курській області вибух. За попередніми даними, безпілотник атакував вежу зв’язку в селищі Красниково, але, зачепивши її, влетів в адміністративну будівлю підприємства «Белполь»». Деталі: За інформацією «Baza», загорілися дві будівлі, оскільки вогонь перекинувся на склад. Площа пожежі сягнула 1,5 тис. кв. м. Видання повідомляє, що, судячи з відео з камери домофона, на яку потрапив момент загоряння, вибух стався о 02:14. Інформацію про сильну пожежу під Курськом на складі підприємства «Белполь» також підтвердив канал «Shot». На місці пожежі працюють оперативні служби.